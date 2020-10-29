13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!» (видео)
Президент России принимает участие в традиционной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в формате онлайн.
Форум «Россия зовет!» пройдет в
В форуме традиционно принимает участие президент России. Так, в 2018 году он говорил на форуме, что у России нет цели уходить от использования доллара, напоминает РБК. «Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — говорил Путин. В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос, в котором его назвали «хозяином мероприятия», заявил, что «настоящий хозяин» — Путин. На что президент ответил ему: «У нас хозяев нет».