Силуанов призвал «готовиться ко всему» на случай победы Байдена

«Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики [США] влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны быть подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, ожидает ли он ужесточения санкций в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. На второй срок баллотируется действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Джо Байден, который лидирует по результатам опросов общественного мнения. При этом в 2016 году, когда соперником Трампа была Хиллари Клинтон, опросы тоже показывали победу кандидата от демократов.
Одновременно с президентскими выборами в США проходят выборы 33 сенаторов (всего их 100). С 2015 года и до сих пор в сенате, в отличие от палаты представителей конгресса, лидируют республиканцы.
Если контроль над верхней палатой американского парламента также перейдет к демократам, конгресс сможет без особых препятствий продолжить политику расширения санкций против России и, в частности, вернуться к обсуждению законопроектов DETER и DASKA, которые предусматривают введение санкций против российских банков и против российского суверенного долга.
При этом DASKA предусматривает обязательные санкции за якобы уже имевшее место в 2016 году вмешательство Москвы в выборы США, а DETER — лишь возможные санкции, если Россия вмешается в будущие выборы. Ранее администрация Трампа давала понять, что наложит вето на законопроект DASKA в его текущем виде.
Сейчас, несмотря на одобрение DASKA профильным комитетом конгресса, сроки рассмотрения DASKA в американском сенате не определены.