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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун не планируется

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Общенациональный локдаун в России в связи с ситуацией вокруг коронавируса вводить не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — сказал Путин, выступая в четверг на форуме «Россия зовет!».

В случае же объективной необходимости, продолжил он, с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном регионе, городе или муниципалитете, «будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

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«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — заявил Путин.

По данным оперативного штаба на четверг, 29 октября, число новых случаев коронавируса в России за сутки вновь превысило отметку в 17 тыс.

В Москве за сутки были выявлены 4 906 инфицированных, хотя накануне их было 3 670, во вторник — 4 312.

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