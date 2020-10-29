Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины

Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись… Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов.
Александр Лукашенко президент Белоруссии (цитата по Sputnik Беларусь)
Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих. «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?» — считает Лукашенко.
По его мнению, «они могут здорово помочь». «И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — подчеркнул глава государства.