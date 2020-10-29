15:15 (мск), источник: РИА Новости
В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий «по рангам»
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд РФ не получал проект о начислении пенсий по рангам, в целом такую идею не поддерживает, сообщили РИА Новости в
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам». Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.
«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — сообщили в министерстве.
В Минтруде уточнили, что размеры пенсий дифференцированы и сегодня, так как пенсия рассчитывается исходя из величины зарплаты и страхового стажа. Таким образом, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.
«При этом действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера», — подчеркнули в министерстве.
Узнать размер своей пенсии гражданин может в Пенсионном фонде, напомнили в Минтруде, уточнив, что предложили изменения, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
«Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования», — добавили в Минтруде.