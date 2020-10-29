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16:58 (мск), источник: ТАСС

Меры поддержки бизнеса и граждан в пандемию. О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». В своем вступительном слове глава государства затронул, частности, такие темы, как меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Поддержка граждан

Президент заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса. Он допустил точечные меры в отдельных городах и регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

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По его словам, устойчивая макроэкономическая политика последних лет позволила смягчить последствия пандемии для экономики России.

Властям России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках, несмотря на возникшие в этом году трудности, подчеркнул глава государства.

Путин отметил эффективность трат бюджета на поддержку экономики и граждан во время пандемии. По его словам, «общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП».

Меры поддержки бизнеса

Путин считает необходимым донастроить меры поддержки бизнеса, в первую очередь малого.

Глава государства предложил продлить на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса ряда сфер. По его словам, «не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение, проблемы у них сохраняются».

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Размещение российских активов на долговых рынках принесло рекордную сумму за последние годы, сообщил Путин. По его данным, с начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках $37 млрд, а размещения на рынке акций принесли еще более $6 млрд.

Ипотека

Президент заявил, что объем выданных ипотечных кредитов в России станет рекордным в 2020 году и превысит 3,5 трлн рублей. По его словам, этого удалось достичь в том числе благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Путин сообщил, что объем средств бюджета, выделяемых на финансирование сельской ипотеки, планируется увеличить практически втрое в 2021 году.

Глава государства также отметил риски ценовых «перекосов» на рынке жилья.

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