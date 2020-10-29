Меры поддержки бизнеса и граждан в пандемию. О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»

Президент заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса. Он допустил точечные меры в отдельных городах и регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.
По его словам, устойчивая макроэкономическая политика последних лет позволила смягчить последствия пандемии для экономики России.
Властям России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках, несмотря на возникшие в этом году трудности, подчеркнул глава государства.
Путин отметил эффективность трат бюджета на поддержку экономики и граждан во время пандемии. По его словам, «общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП».
Путин считает необходимым донастроить меры поддержки бизнеса, в первую очередь малого.
Глава государства предложил продлить на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса ряда сфер. По его словам, «не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение, проблемы у них сохраняются».
Размещение российских активов на долговых рынках принесло рекордную сумму за последние годы, сообщил Путин. По его данным, с начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках $37 млрд, а размещения на рынке акций принесли еще более $6 млрд.
Президент заявил, что объем выданных ипотечных кредитов в России станет рекордным в 2020 году и превысит 3,5 трлн рублей. По его словам, этого удалось достичь в том числе благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Путин сообщил, что объем средств бюджета, выделяемых на финансирование сельской ипотеки, планируется увеличить практически втрое в 2021 году.
Глава государства также отметил риски ценовых «перекосов» на рынке жилья.