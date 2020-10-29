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19:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану «пяти и еще двух» районов, занятых Арменией, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Источник: РИА "Новости"

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — сказал он.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

«Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?» — сказал Путин.

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«И Азербайджан о чем говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — добавил президент.

Долгосрочное урегулирование конфликта он видит в том, чтобы «найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа».

В этот же день представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве обеспокоены ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта, где сохраняется военное противостояние.
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«Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наемников с Ближнего Востока», — сказала она.

Бои в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на несколько попыток договориться о «гуманитарном перемирии», которые делались при посредничестве России и США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев cчитает, что «азербайджанцы должны вернуться на все оккупированные территории, где они проживали».

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19:38 (мск)© Ньюстюб
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