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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко поручил закрыть белорусскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2020
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Вместе с тем глава республики заявил, что не стоит делать границу железным занавесом. Какой именно участок границы требуется закрыть, Лукашенко не уточнил.

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — заявил он.

Ранее 29 октября Лукашенко заявил, что стране угрожает НАТО, и в первую очередь Польша. Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии.
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«Им, полякам, нужна вся Белоруссия. Вы знаете, даже если НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал он, отметив, что в особой опасности находятся западные области страны.

Также Лукашенко поручил сделать неформальной работу народных дружин и проработать вопрос возможности обеспечения их оружием.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи.

Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».

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