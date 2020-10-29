США вновь ужесточают правила экспорта товаров двойного назначения в РФ, КНР и Венесуэлу

Согласно новому правилу, вступающему в силу 29 октября, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, а также другие контролирующие ведомства «будут определять в каждом конкретном случае, представляет ли предлагаемый экспорт, реэкспорт или передача внутри страны [подобных] товаров материальный вклад в создание, производство, обслуживание, ремонт или функционирование систем вооружения КНР, Венесуэлы или России».
В таком случае будет действовать так называемая презумпция отказа в выдаче экспортных лицензий. Если же американские власти придут к выводу, что товар предназначен для гражданского использования, лицензия должна быть выдана.
Бюро промышленности и безопасности привело также список факторов, которые будут учитываться при принятии решения в каждом конкретном случае. В частности, будет рассматриваться «соответствие… заявленной цели использования», «значение предмета экспорта для потенциала систем вооружений страны-импортера», а также наличие среди сторон сделки «военных конечных пользователей».
«Это окончательное правило будет способствовать национальной безопасности и целям внешней политики Соединенных Штатов за счет ужесточения политики выдачи лицензий на предназначенные для КНР, Венесуэлы и России товары, представляющие значение с точки зрения национальной безопасности», — подчеркивается в документе.
По оценке американских властей, некоторые заявители в результате внесенных изменений будут воздерживаться от подачи документов на выдачу им экспортной лицензии, «поскольку они либо не смогут соответствовать вновь добавленным критериям рассмотрения лицензий, либо знают, что их лицензии будут отклонены, поскольку их предметы экспорта внесут “материальный вклад” в военные возможности КНР, Венесуэлы или Российской Федерации».
В июне власти США уже вводили ужесточенные экспортные ограничения в отношении России, Китая и Венесуэлы. Вступившее тогда в силу правило расширяло трактовку понятия «военное использование». Увеличивался также список продукции, для экспорта которой в Китай, Россию и Венесуэлу требуется лицензия.
В него, в частности, были включены различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.