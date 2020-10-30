07:51 (мск), источник: Forbes
Пашинян назвал необходимым ввод российских миротворцев в Карабах
Армянский
Ввод российских миротворцев может быть единственным решением для выхода из вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. О этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете he Daily Telegraph.
«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян.
В середине октября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Армении и Азербайджана обсуждали ввод в Нагорный Карабах миротворцев, по его мнению, такой шаг со стороны России обеспечил бы «невозобновление боевых действий» в зоне конфликта. В Кремле уточнили, что ввод миротворцев возможен только при одобрении его со стороны Баку и Еревана.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обострение конфликта в этом регионе стало крупнейшим за 25 лет. Стороны договаривались о гуманитарном перемирии с режимом прекращения огня трижды 10, 16 и 26 октября. Однако все три раза через несколько часов начинали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании временной специальной администрации на части территории Нагорного Карабаха, которую заняли вооруженные силы. Временными органами власти там станут спецкомендатуры, комендантов будет назначать МВД Азербайджана.
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