В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — сказал Песков журналистам в пятницу.
Ему был задан вопрос по поводу появившейся информации о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом.
«Безусловно, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности в зависимости от возможностей. Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать», — сказал Песков.
Газета «Известия» в пятницу со ссылкой на депутатов Госдумы написала, что «нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь, увеличилась в несколько раз». «При этом ситуация сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания. Но главная проблема заключается не в машинах, а в людях, — многие работают сверхурочно, заявили в Совете Федерации», — говорится в публикации.