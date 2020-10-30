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14:06 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко призвал силовиков «не брать в плен» протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда», сообщило агентство «БелТА». В ходе встречи президент обозначил «красные линии» для участников протестов.

Источник: AP 2020

«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сказал глава государства. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — сказал Лукашенко.

Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что протестующие преступили «красные линии» по многим направлениям. Глава государства также отметил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.

newstube.runewstube.ru Лукашенко предупредил о решительных действиях силовиков на протестах
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