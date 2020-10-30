Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 октябряОснование российского военно-морского флота, патент на телевидение, начало обороны Севастополя и другие памятные события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
15Названы победители Aerial Photography Awards
23:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: власти Боливии пригласили Гуайдо на инаугурацию избранного президента

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Руководство Боливии направило приглашение на инаугурацию избранного президента страны Луиса Арсе лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, которого Лас-Пас на данный момент признает в качестве главы Боливарианской Республики. Об этом в пятницу сообщила газета Pagina Siete («Пахина сьете»).

Источник: AP 2020

Отмечается, что МИД страны также отказался приглашать на церемонию бывшего президента Эво Моралеса, поскольку считает, что «он был враждебен боливийскому демократическому процессу». Партия «Движение к социализму», членом которого являются Арсе и Моралес, в свою очередь направила приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Экс-министр экономики Боливии Луис Арсе, победивший на выборах президента страны, принесет присягу в качестве главы государства 8 ноября.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, являющийся соратником экс-президента Эво Моралеса, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия «Движение к социализму», от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.

Состоявшиеся в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд (ВИС) республики, выполняющий функции избиркома, признал победителем Моралеса, который на тот момент был президентом. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги выборов, в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.

 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
МИД Украины предупредил о потере безвизового режима с ЕС
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
В Москве разогнали акцию мусульман против Макрона
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев COVID за сутки
Землетрясение привело к разрушению домов на западе Турции
В Китае родилась четверня тигров с необычным окрасом
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Кино
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида Образ актера напомнил зрителям о герое популярного сериала
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова: фото
Леди
Брэд Питт расстался с 27-летней возлюбленной Актер и модель, по данным СМИ, больше не вместе
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь