СМИ: власти Боливии пригласили Гуайдо на инаугурацию избранного президента

Отмечается, что МИД страны также отказался приглашать на церемонию бывшего президента Эво Моралеса, поскольку считает, что «он был враждебен боливийскому демократическому процессу». Партия «Движение к социализму», членом которого являются Арсе и Моралес, в свою очередь направила приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Экс-министр экономики Боливии Луис Арсе, победивший на выборах президента страны, принесет присягу в качестве главы государства 8 ноября.
18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, являющийся соратником экс-президента Эво Моралеса, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия «Движение к социализму», от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.
Состоявшиеся в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд (ВИС) республики, выполняющий функции избиркома, признал победителем Моралеса, который на тот момент был президентом. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги выборов, в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.