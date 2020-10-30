23:35 (мск), источник: Lenta.Ru
Киев предупредил о потере безвизового режима с ЕС
Киев потеряет безвизовый режим с ЕС, если не разрешит конституционный кризис
Кроме того, в этом случае Украина потеряет поддержку международных партнеров, которые больше всего поддерживают украинские реформы и с которыми у Киева идет наибольшая международная торговля.
По словам Кулебы, к настоящему моменту украинские власти временно смогли погасить пожар, который вспыхнул во многих столицах
Ранее председатель КС Украины Александр Тупицкий пригласил президента Владимира Зеленского на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.
27 октября КС заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.
Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. Тупицкий заявил, что видит в законопроекте президента признаки государственного переворота.