Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 октябряОснование российского военно-морского флота, патент на телевидение, начало обороны Севастополя и другие памятные события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
15Названы победители Aerial Photography Awards
23:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев предупредил о потере безвизового режима с ЕС

Киев потеряет безвизовый режим с ЕС, если не разрешит конституционный кризис из-за антикоррупционной реформы. Об этом предупредил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Источник: AP 2020

Кроме того, в этом случае Украина потеряет поддержку международных партнеров, которые больше всего поддерживают украинские реформы и с которыми у Киева идет наибольшая международная торговля.

Читайте также
Силуанов призвал «готовиться ко всему» на случай победы Байдена

По словам Кулебы, к настоящему моменту украинские власти временно смогли погасить пожар, который вспыхнул во многих столицах из-за решения Конституционного суда (КС). «По состоянию на сейчас безвиз защищен», — добавил глава МИД.

Ранее председатель КС Украины Александр Тупицкий пригласил президента Владимира Зеленского на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

27 октября КС заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.

Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. Тупицкий заявил, что видит в законопроекте президента признаки государственного переворота.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нурмагомедов оскорбил Макрона после его слов о мусульманах
Раскрыты редкие симптомы коронавируса
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
В Москве разогнали акцию мусульман против Макрона
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев COVID за сутки
СМИ: Гуайдо пригласили на инаугурацию президента Боливии
Землетрясение привело к разрушению домов на западе Турции
В Китае родилась четверня тигров с необычным окрасом
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Дети
В Подмосковье нашли 7-летнего мальчика, жившего с отцом в хижине Оперативные службы выясняют все обстоятельства случившегося
Новости партнеров
Германия разочаровалась в Навальном
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Если делать это упражнение каждый день, то вы не заразитесь Covid-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь