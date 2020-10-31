Трамп заявил, что США солидарны с Францией в борьбе с исламским экстремизмом

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном о том, что Вашингтон солидарен с Парижем в борьбе с «радикальным исламским экстремизмом». Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
«Вчера [в четверг] президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Трамп выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с ужасными и бессмысленными нападениями на французский народ. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом», — отметил Дир.
Главы двух государств «согласились с тем, что в мире нет места такому насилию и что демократические ценности всегда будут преобладать».
Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы рано утром в четверг. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовской Джидде.
Серия нападений произошла менее чем две недели спустя после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo за пять лет до этого. После случившегося президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти страны «развернут активную борьбу» против сторонников «радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».