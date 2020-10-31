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00:54 (мск), источник: Известия

Байден пообещал «не закрывать» США в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих планах по борьбе с коронавирусом в случае победы на президентских выборах.

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Источник: AP 2020

«Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь принимать меры, которые привели бы к остановке экономики. Я собираюсь прекратить распространение коронавируса», — написал он в Twitter в пятницу, 30 октября.

Ранее Байден заявил, что все американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки.

Кроме того, в случае своей победы на предстоящих выборах он обеспечит массовое производство препарата, заверил политик. При этом политику действующего президента США Дональда Трампа по борьбе с пандемией Байден не раз критиковал и называл провальной.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте по числу зафиксированных случаев заболевания коронавирусом и смертности от данного заболевания — более 9 млн и более 233 тыс. случаев соответственно.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса, 13 губернаторов штатов и местные органы власти.

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