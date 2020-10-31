Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Сопредседатели группы ОБСЕ Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США встретились с главами МИД враждующих сторон Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.
По итогам встречи сторонам удалось добиться следующих договоренностей:
Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны уже больше месяца применяют авиацию, артиллерию и танки. Счет погибшим и раненым идет на тысячи.
10 октября главы МИД враждующих сторон встречались в Москве. По итогам переговоров Баку и Ереван договорились о прекращении огня, однако на следующий день оно было нарушено. Спустя неделю при содействии России в ходе телефонных переговоров снова было достигнуто соглашение о перемирии, которое также сорвалось.
25 октября представители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне, где опять договорились прекратить обстрелы. Однако в течение часа после перемирия Баку и Ереван снова обвинили друг друга в его нарушении.
В Евросоюзе осудили продолжающиеся после достижения договоренностей обстрелы и обратили внимание, что в последние дни стало больше сообщений об атаках мирных жителей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «оптимальным решением» карабахского конфликта станет ввод российских миротворцев в спорный регион. В Кремле ответили, что миротворцы могут быть введены только после согласия обеих сторон.