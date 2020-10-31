В Варшаве на акцию протеста против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек

В социальных сетях участников акции сообщается, что беспорядки спровоцировали националисты. Полиция задержала более 30 человек.
«Полицейские предприняли решительные действия против групп хулиганов, которые угрожали безопасности других людей, а также использовали пиротехнику», — говорится в сообщении полиции Варшавы в Twitter. Большинство участников акции мирно покинули центральную площадь после окончания митинга.
Многотысячные протесты продолжаются в стране с 22 октября. Поводом к ним стало решение Конституционного суда Польши о том, что разрешенный в стране аборт по причине патологии плода противоречит основному закону. Таким образом решение КС практически полностью запрещает аборты.