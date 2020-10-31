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01:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В Варшаве на акцию протеста против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек

В Варшаве прошла очередная акция против решения властей ограничить право на аборт. По оценкам СМИ и властей, в центре столицы собрались около 100 тыс. человек. В некоторых частях города произошли столкновения.

Источник: AFP 2020

В социальных сетях участников акции сообщается, что беспорядки спровоцировали националисты. Полиция задержала более 30 человек.

«Полицейские предприняли решительные действия против групп хулиганов, которые угрожали безопасности других людей, а также использовали пиротехнику», — говорится в сообщении полиции Варшавы в Twitter. Большинство участников акции мирно покинули центральную площадь после окончания митинга.

Многотысячные протесты продолжаются в стране с 22 октября. Поводом к ним стало решение Конституционного суда Польши о том, что разрешенный в стране аборт по причине патологии плода противоречит основному закону. Таким образом решение КС практически полностью запрещает аборты.

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