Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 октябряХэллоуин, рождение 7-миллиардного жителя Земли, открытие Царскосельского лицея и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
15Названы победители Aerial Photography Awards
75VIP-вирус
05:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Бразилии заявил о конце пандемии коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса заканчивается. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на издание Globo.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AP 2020

В своей речи Болсонару упомянул также губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него имеются разногласия относительно вакцины от COVID-19 китайского производства.

Инфографика
Как правильно носить маску

«Пандемия заканчивается, я думаю, что он (Дориа — прим. “Ленты.ру”) хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: “все кончено благодаря моей вакцине”, понятно?», — пояснил Болсонару. Он также добавил, что к концу подходит правление Дориа.

Сам Болсонару уже переболел коронавирусом летом. Он сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания. 25 июля президент Бразилии рассказал о выздоровлении.

Ранее Бразилия разрешила импорт сырья для производства вакцины китайской лаборатории SinoVac. Эта лаборатория начала разработку вакцины в январе, сразу после официального подтверждения вспышки коронавируса в Ухане. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2−4 недели и предназначена для лиц достигших 18 лет.

 Нурмагомедов оскорбил Макрона после его слов о мусульманах
Раскрыты редкие симптомы коронавируса
МИД Украины предупредил о потере безвизового режима с ЕС
В Варшаве 100 тысяч человек протестовали против запрета абортов
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев COVID за сутки
Байден пообещал «не закрывать» США в случае победы на выборах
В Китае родилась четверня тигров с необычным окрасом
Трамп: США солидарны с Парижем в борьбе с исламским экстремизмом
Бизнес сообщил о перебоях с поставками обуви и парфюмерии
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Кино
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида Образ актера напомнил зрителям о герое популярного сериала
Новости партнеров
В США подтвердили: Навальный действительно мог сотрудничать с ЦРУ
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Версия о бутылке с "Новичком" рухнула: ее купили уже после "отравления"
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова: фото
Леди
Дочь Заворотнюк в образе "ковбоя" разочаровала фанатов (фото) Фолловеры подшутили над девушкой
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Германия разочаровалась в Навальном
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь