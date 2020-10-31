В Москве пока не планируют вводить пропуска и ограничивать прогулки горожан

Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и других странах мира.
Эдуард Лысенкоруководитель департамента информационных технологий Москвы
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Франция в числе ряда стран вернулась к пропускной системе.
«По сравнению с весной, система пропусков во Франции к осени была доработана. Во-первых, по аналогии с московским решением (весной 2020 года) уже не надо обязательно распечатывать бумажную форму — достаточно заполнить электронную форму и показать пропуск на экране смартфона. Во-вторых, разрешения для поездок на работу теперь долгосрочные», — сказал Лысенко.
Министр добавил, что решения, реализованные в разных странах, имеют свои особенности, зависящие в том числе от сформированной в конкретном городе или государстве IT-инфраструктуры. Однако в целом такие системы имеют похожий принцип работы и единую цель — снизить число социальных контактов и сгладить кривую заболеваемости коронавирусом.
«Осенью для противодействия распространению коронавируса Москва пошла по пути перевода максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу, а также ввела систему чек-инов в развлекательных заведениях и перешла на электронную продажу билетов в учреждения культуры, чтобы дать этим организациям возможность не останавливать их деятельность», — отметил Лысенко.