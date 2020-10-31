Путин внес в Госдуму поправки о порядке формирования Совфеда

Согласно проекту закона «О порядке формирования Совета федерации», в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 назначенных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно). С момента вхождения в СФ президент получит статус сенатора. Сенаторов—представителей РФ бывший президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок.
В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать «безупречной репутацией», постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране.
Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».
Сенатором—представителем субъекта теперь могут назначать депутатов Госдумы, избранных по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.
Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.
Также вносятся изменения в закон «О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы».
Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.
Поправки к российской Конституции были одобрены на общероссийском голосовании 1 июля и вступили в силу 4 июля.
Ранее на этой неделе Госдума уже приняла в третьем, окончательном чтении внесенные президентом законы о правительстве и Конституционном суде. Теперь по закону президент сможет назначить премьер-министра только после утверждения его кандидатуры Госдумой, она также должна одобрить назначение членов кабинета министров. Президент получил право отправлять премьер-министра в отставку без роспуска самого правительства. Кроме того, с 19 до 11 было сокращено число судей Конституционного суда.