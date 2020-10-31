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20:08 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия с 1 ноября ограничивает въезд иностранцам

Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

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Источник: РИА "Новости"
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Запрет касается пересечения границы через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах. Запрет не коснется тех, кто пребывает в республику через Национальный аэропорт Минск.

Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Белоруссии, иностранцев, чьи близкие родственники — граждане Белоруссии, а также водителей, выполняющих международные перевозки.

29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».

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