Белоруссия с 1 ноября ограничивает въезд иностранцам

Запрет касается пересечения границы через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах. Запрет не коснется тех, кто пребывает в республику через Национальный аэропорт Минск.
Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Белоруссии, иностранцев, чьи близкие родственники — граждане Белоруссии, а также водителей, выполняющих международные перевозки.
29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».