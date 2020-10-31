21:08 (мск), источник: Forbes
Саакашвили отказался от борьбы за должность премьера Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от борьбы за должность
«Мне не интересны такие должности, я отказался от должности
Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии. Согласно экзитполу Ipsos, основанное Саакашвили «Единое национальное движение» занимает второе место c результатом 33%, лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — 41%. При этом в Тбилиси, столице Грузии, «Единое нацдвижение» опередило «Грузинскую мечту» — 35% против 30%, следует из экзитпола Ipsos. По данным компании, правящая партия получит 50 мест в парламенте, а основанное Саакашвили движение — 41 место.
Саакашвили в премьеры в сентябре выдвинуло «Единое национальное движение» вместе с объединением «Сила в единстве», которые представляют оппозиционные политические силы в Грузии. Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После завершения президентского срока он уехал из страны, занимал различные должности на Украине, в том числе больше года был председателем Одесской областной госадминистрации. В 2017-м его лишили гражданства Украины и затем депортировали, но новый президент страны Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. С мая 2020 года Саакашвили возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили заочно приговорен к лишению свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Сам политик считает возбужденные против него дела политически мотивированными.