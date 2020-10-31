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21:08 (мск), источник: Forbes

Саакашвили отказался от борьбы за должность премьера Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от борьбы за должность премьер-министра страны, передает грузинский телеканал «Рустави 2».

Источник: AP 2020

«Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой», — приводит цитату Саакашвили «Sputnik Грузия».

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Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии. Согласно экзитполу Ipsos, основанное Саакашвили «Единое национальное движение» занимает второе место c результатом 33%, лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — 41%. При этом в Тбилиси, столице Грузии, «Единое нацдвижение» опередило «Грузинскую мечту» — 35% против 30%, следует из экзитпола Ipsos. По данным компании, правящая партия получит 50 мест в парламенте, а основанное Саакашвили движение — 41 место.

Саакашвили в премьеры в сентябре выдвинуло «Единое национальное движение» вместе с объединением «Сила в единстве», которые представляют оппозиционные политические силы в Грузии. Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После завершения президентского срока он уехал из страны, занимал различные должности на Украине, в том числе больше года был председателем Одесской областной госадминистрации. В 2017-м его лишили гражданства Украины и затем депортировали, но новый президент страны Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. С мая 2020 года Саакашвили возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к лишению свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Сам политик считает возбужденные против него дела политически мотивированными.

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