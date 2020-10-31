22:32 (мск), источник: РИА Новости
Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивлен реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.
Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов «не должны в это вмешиваться».
«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение… Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там
Он также был удивлен словам Кадырова о получении мандатов ЛДПР в Госдуме и предложил назвать имена тех, кто, по мнению главы Чечни, их покупал и продавал.
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