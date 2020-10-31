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22:32 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивлен реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.

Источник: РИА Новости

Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов «не должны в это вмешиваться».

Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то «учит глав и губернаторов своей работе».

«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение… Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал… Почему он на себя это принимает не понятно», — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева.

Жириновский отметил, что Россия является светским государством, и вопрос религии — личное дело каждого, поэтому не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.

Он также был удивлен словам Кадырова о получении мандатов ЛДПР в Госдуме и предложил назвать имена тех, кто, по мнению главы Чечни, их покупал и продавал.

Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку задержали. Мэр Ниццы заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах акбар». Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

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30 октября© Ньюстюб
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