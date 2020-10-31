31 октября, источник: ТАСС
Трамп утверждает, что при Байдене поток беженцев в США увеличится на 700%
Как заявил президент США, нынешняя американская администрация будет «держать радикальных исламских террористов подальше от страны».
ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в планах его соперника на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена увеличение на 700% потока беженцев из стран, охваченных терроризмом.
«Я приостановил ради обеспечения национальной безопасности въезд беженцев из стран, охваченных терроризмом. Я недавно говорил по телефону с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и спросил его, что произошло [во Франции], — сказал в субботу американский президент, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания. — Вы видели эти ужасные нападения за последнюю неделю, больше, чем одно».
«Мы будем держать радикальных исламских террористов подальше от нашей страны, если я получу ваше одобрение, — отметил он. — Байден обещает увеличить число беженцев на 700%. Это сделка между Байденом и сумасшедшим Берни [так Трамп называет бывшего участника предвыборной гонки,