США прорабатывают вопрос размещения в Карабахе миротворцев из Скандинавии

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — сказал господин О’Брайен на выступлении перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе (цитата по Public Radio of Armenia).
По его словам, сложно представить устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе «без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей». При этом он уточнил, что любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе США, и соседние страны.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в конфликт. МИД РФ сообщил, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои будут проходить на территории Армении. Столкновения Азербайджана и Армении в Карабахе идут с 27 сентября.