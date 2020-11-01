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01:07 (мск), источник: Коммерсантъ

США прорабатывают вопрос размещения в Карабахе миротворцев из Скандинавии

США поддерживают идею размещения миротворческих сил скандинавских стран в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Источник: Reuters

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — сказал господин О’Брайен на выступлении перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе (цитата по Public Radio of Armenia).

По его словам, сложно представить устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе «без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей». При этом он уточнил, что любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе США, и соседние страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в конфликт. МИД РФ сообщил, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои будут проходить на территории Армении. Столкновения Азербайджана и Армении в Карабахе идут с 27 сентября.

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