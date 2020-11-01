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03:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили призвал к всеобщей мобилизации оппозиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к всеобщей мобилизации оппозиционеров. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мтавари Архи», передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Саакашвили обратился к представителям всех оппозиционных партий и пообещал, что в независимости от их результатов на парламентских выборах их голос будет защищен. Он подчеркнул, что сейчас не время для конкуренции.

Грузинский политик призвал в воскресенье утром начать массовую мобилизацию оппозиции.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно данным после подсчета 28,2 процентов голосов, лидирует на выборах в парламент правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали около 54,7 процентов избирателей. На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве» с 23,6 процентами голосов. Всего в грузинский парламент предварительно проходят семь партий.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.

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