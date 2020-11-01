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04:09 (мск), источник: РБК

Макрон заявил о понимании чувств мусульман из-за карикатур на Мухаммеда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда, но подчеркнул, что их выпускают независимые СМИ, а не правительство. Об этом президент заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Источник: Reuters

«Я понимаю такие чувства и я уважаю их. Но вы должны понимать, в чем заключается моя роль. Она должна обеспечивать две вещи: правопорядок и защиту прав», — сказал президент. Он добавил, что всегда будет защищать права на то, чтобы «говорить, писать, думать, рисовать» в своей стране.

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Макрон предположил, что критика мусульман в отношении него вызвана искажениями его слов. «Я думаю, что та реакция, которая последовала, была результатом лжи и искажений моих слов, потому что люди поняли это так, что я поддерживал эти рисунки», — сказал он. Президент подчеркнул, что карикатуры на пророка Мухаммеда — не «правительственный проект», а результат деятельности свободных и независимых СМИ, которые не аффилированы с правительством.

16 октября под Парижем неизвестный убил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках занятия о свободе слова. Напавший оставил в Twitter запись о том, что «казнил» учителя за то, что тот «унизил» пророка.

Макрон назвал убийство «характерным исламистским террористическим актом». «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — заявил он. Он также выразил мнение, что ислам, как религия, «переживает кризис во всем мире».

Реакция Макрона вызвала гнев мусульман во многих странах. Они вышли на протесты против Франции и ее лидера. Некоторые протестующие жгли французские флаги и топтали портрет Макрона. Акции протеста прошли в Пакистане, Ливане, Турции, Палестине.

В Исламабаде протест перерос в столкновения с полицией, которая блокировала участников акции на их пути к посольству Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В Москве несколько десятков человек пришли к зданию французского посольства, где сожгли фотографию президента Франции. Из-за угроз французам посольство выразило обеспокоенность и попросило Россию их публично осудить.

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