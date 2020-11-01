Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Министерство финансов и Министерство внутренних дел выступали за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. Совет министров поддержал эту инициативу.
Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег.
Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.
На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи «золотых» паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».
После этого 7 октября власти решили лишить гражданства семерых инвесторов — они получили документы под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.
Кипрская программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестиции €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 тыс.
Осужденные в своей стране лица официально не могли получить гражданство. С 2013 по 2019 год «золотые» паспорта получили более 4 тыс. человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.
В августе стали известны имена почти 1 тыс. россиян, получивших таким образом кипрское гражданство с 2017 по 2019 год. Среди них экс-глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян, экс-глава «РусГидро» Евгений Дод, основатель и гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов и другие.