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12:01 (мск), источник: РБК

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

На Кипре с 1 ноября прекратила действовать программа предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемая процедура получения «золотых» паспортов. Об отмене программы в нынешнем ее виде правительство страны сообщало 13 октября.

Источник: AP 2020

Министерство финансов и Министерство внутренних дел выступали за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. Совет министров поддержал эту инициативу.

Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег.

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Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.

На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи «золотых» паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».

После этого 7 октября власти решили лишить гражданства семерых инвесторов — они получили документы под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.

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Кипрская программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестиции €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 тыс.

Осужденные в своей стране лица официально не могли получить гражданство. С 2013 по 2019 год «золотые» паспорта получили более 4 тыс. человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.

В августе стали известны имена почти 1 тыс. россиян, получивших таким образом кипрское гражданство с 2017 по 2019 год. Среди них экс-глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян, экс-глава «РусГидро» Евгений Дод, основатель и гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов и другие.

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