Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.
Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию.
«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии», — сказал Ирклис.
По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также считает пуск БелАЭС поспешным и направила МИД Белоруссии протест по этому поводу.
Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна «Белэнерго» информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он «небезопасен» и представляет «угрозу национальной безопасности». При этом проект Белорусской АЭС прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.