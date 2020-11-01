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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии, сообщил журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис.

Источник: Sputnik/РИА Новости

На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию.

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«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии», — сказал Ирклис.

По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также считает пуск БелАЭС поспешным и направила МИД Белоруссии протест по этому поводу.

Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна «Белэнерго» информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

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В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.

Литва с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он «небезопасен» и представляет «угрозу национальной безопасности». При этом проект Белорусской АЭС прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.

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