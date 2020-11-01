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17:58 (мск), источник: Daily Storm

Пашинян заявил, что ему понятен нейтралитет РФ в конфликте в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятен «определенный нейтралитет», которого придерживается Россия в нагорнокарабахском конфликте, учитывая ее статус посредника и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Армянский лидер заявил о постоянных контактах с президентами РФ, Франции, госсекретарем США.

Источник: Сайт Премьер-министра Республики Армения

Пашинян также обвинил Турцию в подстрекательстве Азербайджана начать войну в Нагорном Карабахе.

«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно», — сказал Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Премьер отверг обвинения в охлаждении отношений Москвы и Еревана. «Власти России и президент [РФ Владимир] Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности», — добавил он.

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Комментируя отношения с Западом, Пашинян заявил, что он постоянно контактирует с президентом Франции, госсекретарем США и советником главы Белого дома по безопасности. «В целом мы работаем над тем, чтобы представить международному сообществу суть происходящего», — уточнил армянский лидер.

Пашинян добавил, что без подстрекательства Турции Азербайджан не начал бы войну в Нагорном Карабахе. Премьер-министр обвинил Анкару в вербовке наемников и террористов и последующей переброске их в зону конфликта.

«Высокопоставленные турецкие военнослужащие участвуют в войне против Карабаха, вооруженные силы Турции участвуют в войне против Карабаха, и хочу подчеркнуть, что это отнюдь не случайность», — отметил он.

Ранее Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. В тексте обращения армянский лидер отметил, что хочет в скорейшем времени провести консультации между государствами, на которых можно было бы обсудить возможную поддержку со стороны Москвы. В российском МИДе заявили, что Россия поддержит Армению, если боевые действия начнут проходить на территории республики.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов, назвав причиной конфликта атаку с противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Стороны конфликта несколько раз достигали соглашений о прекращении огня, однако они нарушались спустя несколько часов.

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