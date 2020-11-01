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19:43 (мск), источник: Известия

Зеленский объяснил решение КС Украины заговором «старых элит»

Решение Конституционного суда (КС) Украины об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции» является следствием заговора олигархов против президента и страны. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что заговорщикам якобы выгодно, чтобы у власти в стране оставался слабый президент как залог сохранения их «коррупционного образа жизни».

27 октября КС Украины признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета, напоминает «Газета.ru».

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В ответ на это Владимир Зеленский из опасений, что Киев потеряет финансовую поддержку западных партнеров, предложил прекратить полномочия судей и признать решение КС «ничтожным». Украинский лидер также предложил вернуть редакции закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавшие до решения КС.

Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию Евросоюза, который взамен предоставил финансовую помощь и безвизовый режим.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий увидел в законопроекте Зеленского попытку конституционного переворота.

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