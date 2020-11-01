Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 ноябряИспытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
20:29 (мск), источник: РБК

В парламент Грузии пройдут семь партий и два блока

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая набрала 48,16% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны после обработки 99,9% бюллетеней. В Тбилиси протестующие, не согласные с итогами, установили палатки у здания парламента.

Источник: РИА "Новости"

На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Он получил 27,12% голосов.

По данным ЦИК, в парламент проходят семь партий и два блока. Избирательный порог в 1% преодолели «Европейская Грузия» (3,78%), «Лело для Грузии» (3,16%), «Альянс патриотов Грузии» (3,15%), блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» (3,15%), «Гирчи» (2,89%), «Граждане» (1,33%) и Лейбористская партия (1%).

В числе политических сил, не прошедших барьер, — «Единая Грузия» экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе (0,85%).

Читайте также
Саакашвили представил план изменений для Грузии

Сторонники оппозиции, не согласные с результатами, пришли к зданию парламента на улице Руставели в Тбилиси с требованием признать их недействительными. Как передает «Рустави 2», протестующие установили там палатки с намерением провести ночь у здания. Полицейские отняли у демонстрантов одну палатку, но в итоге решили не мешать демонстрантам, сообщает ТАСС.

Часть митингующих дошла до резиденции основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, сообщает «Sputnik Грузия». На месте дежурят силовики, которые выстроились в кордон, охраняя вход в резиденцию.

Демонстранты пообещали проводить протестные акции каждый день, пока власти не назначат повторное голосование. Лидеры оппозиции заявили о планах отказаться войти в новый парламент. В «Грузинской мечте» считают, что возможный бойкот не помешает признанию правомочий законодательного органа. По словам президента Саломе Зурабишвили, существенных нарушений на выборах не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нурмагомедов ответил Макрону
Новый симптом COVID-19 на коже
Глава Минздрава рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей
Не менее 11 граждан России умерли от коронавируса в Турции
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
Пашинян заявил, что ему понятен нейтралитет России по Карабаху
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний
Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Новый сериал по мотивам книг Дарьи Донцовой
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Германия разочаровалась в Навальном
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Дети
Наталья Водянова показала новое фото с красавицей-дочкой В сети восхищаются моделью и ее наследницей
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь