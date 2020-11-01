В парламент Грузии пройдут семь партий и два блока

На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Он получил 27,12% голосов.
По данным ЦИК, в парламент проходят семь партий и два блока. Избирательный порог в 1% преодолели «Европейская Грузия» (3,78%), «Лело для Грузии» (3,16%), «Альянс патриотов Грузии» (3,15%), блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» (3,15%), «Гирчи» (2,89%), «Граждане» (1,33%) и Лейбористская партия (1%).
В числе политических сил, не прошедших барьер, — «Единая Грузия» экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе (0,85%).
Сторонники оппозиции, не согласные с результатами, пришли к зданию парламента на улице Руставели в Тбилиси с требованием признать их недействительными. Как передает «Рустави 2», протестующие установили там палатки с намерением провести ночь у здания. Полицейские отняли у демонстрантов одну палатку, но в итоге решили не мешать демонстрантам, сообщает ТАСС.
Часть митингующих дошла до резиденции основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, сообщает «Sputnik Грузия». На месте дежурят силовики, которые выстроились в кордон, охраняя вход в резиденцию.
Демонстранты пообещали проводить протестные акции каждый день, пока власти не назначат повторное голосование. Лидеры оппозиции заявили о планах отказаться войти в новый парламент. В «Грузинской мечте» считают, что возможный бойкот не помешает признанию правомочий законодательного органа. По словам президента Саломе Зурабишвили, существенных нарушений на выборах не было.