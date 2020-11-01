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21:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Правящая партия Грузии победила на выборах в парламент

Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов на парламентских выборах, сообщил ЦИК страны по итогам обработки всех бюллетеней. Оппозиционное объединение «Сила в единстве» получило 27,14% голосов.

Источник: РИА "Новости"

Представители оппозиционных партий ранее заявляли о несогласии с результатами выборов. Незадолго до окончания подсчета голосов оппозиция собралась на митинг у здания правительства, после чего участники акции направились маршем к резиденции миллиардера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно, пока не добьемся новых выборов.
Саломе Самадашвили
член партии «Единое национальное движение» (цитата по ТАСС)
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Участники акции вернулись к зданию парламента, некоторые из них попытались расставить палатки, сообщает грузинский «Первый канал». После этого у здания произошло столкновение с полицией, силовики отвели одного из участников.

Парламентские выборы состоялись в Грузии вчера, 31 октября. Выборы считаются действительными при любой явке избирателей. Партия, получившая больше 40% голосов, имеет право самостоятельно формировать правительство. 120 мест в парламенте распределяются по партийным спискам, а еще 30 — по мажоритарным округам. В 13 из 30 одномандатных округов победили представители «Грузинской мечты», а в 17 — состоится второй тур.

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