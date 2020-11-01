Правящая партия Грузии победила на выборах в парламент

Представители оппозиционных партий ранее заявляли о несогласии с результатами выборов. Незадолго до окончания подсчета голосов оппозиция собралась на митинг у здания правительства, после чего участники акции направились маршем к резиденции миллиардера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно, пока не добьемся новых выборов.
Саломе Самадашвиличлен партии «Единое национальное движение» (цитата по ТАСС)
Участники акции вернулись к зданию парламента, некоторые из них попытались расставить палатки, сообщает грузинский «Первый канал». После этого у здания произошло столкновение с полицией, силовики отвели одного из участников.
Парламентские выборы состоялись в Грузии вчера, 31 октября. Выборы считаются действительными при любой явке избирателей. Партия, получившая больше 40% голосов, имеет право самостоятельно формировать правительство. 120 мест в парламенте распределяются по партийным спискам, а еще 30 — по мажоритарным округам. В 13 из 30 одномандатных округов победили представители «Грузинской мечты», а в 17 — состоится второй тур.