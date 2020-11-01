Исследование: после митингов Трампа было зафиксировано 30 тысяч случаев заражения COVID-19

К таким выводам экономисты пришли после регрессивного анализа данных. Они сравнили 18 округов, в которых Трамп проводил митинги, с 200 округами, в которых схожие демографические данные, а также аналогичные траектории подтвержденных случаев заражения COVID-19 до проведения встречи с избирателями.
Мероприятия проходили с 20 июня по 12 сентября. При этом в некоторых случаях митинги устраивали в закрытых помещениях. После окончания исследования Трамп провел еще несколько десятков встреч по стране.
Анализ экономистов показал, что в среднем проведенные митинги стали причиной роста числа коронавирусных больных — больше 250 зараженных на 100 тысяч жителей. Кроме того, предположительно, встречи могли привести к смерти 700 человек.
Правда, представители органов здравоохранения в штатах и округах заявили, что невозможно связать вспышки инфекции с митингами, так как количество заболевших сейчас растет повсеместно, а участники встреч приезжают из других мест, что усложняет отслеживание контактов потенциальных зараженных.
Представитель Белого дома Джадд Дир назвал исследование «политически мотивированной моделью», которая призвана опозорить сторонников президента. Профессор и соавтор работы Дуглас Бернхейм рассказал New York Times, что в исследовании нет никакой политики. Обычно экономисты публикуют свои работы в интернете перед отправкой в научный журнал, чтобы их могли прокомментировать эксперты.
27 октября стало известно, что как минимум у 23 человек, которые были на митинге кампании Трампа в Миннесоте в конце сентября, обнаружили коронавирус.
Власти штата считают, что эпицентрами вспышек заболевания стали три мероприятия: две встречи Трампа с избирателями, а также выступление вице-президента Майка Пенса в Миннеаполисе.
США сильнее всех пострадали от пандемии коронавируса. По последним данным, в стране выявлено 9 млн случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 230 тысяч человек.