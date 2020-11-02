02:46 (мск), источник: РБК
Правозащитники сообщили о более 200 задержанных на акциях в Белоруссии
Большинство протестующих были задержаны в Минске. В их числе оказались журналисты и член координационного совета оппозиции Денис Готто.
Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 220 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
По его данным, большая часть протестуюих задержаны в Минске, еще несколько демонстрантов — в Гродно, Могилеве, Пинске, Осиповичах и агрогородке Жодишки.
Tut.by сообщает, что среди задержанных в Минске оказался член основного состава координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто. По данным Белорусский ассоциации журналистов (БАЖ), были задержаны сотрудники СМИ, в том числе корреспонденты газеты «Новы Час».
1 ноября в столице прошел марш под названием «Дзяды» («Предки»), приуроченный ко дню поминовения. Оппозиция проводит его уже много лет, но в этот раз акция была не согласована с властями. Шествие состоялось в рамках акций протеста, которые начались в стране после выборов президента 9 августа.
На воскресной акции, когда демонстранты приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости, те несколько раз выстрелили в воздух. Прямых столкновений с митингующими не было, те обошли омоновцев и продолжила шествие. В милиции заявили, что силовики совершили предупредительные выстрелы в воздух «для пресечения нарушения закона».
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили в разных районах города спецсредства. По данным СМИ, светошумовые гранаты были использованы в районе пересечения улицы Мирошниченко и МКАД, на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника и в районе торгового центра «Экспобел» под Минском. Перед началом акции в городе заметили бронетехнику с пулеметами.
Протесты в белорусских городах проходят почти три месяца. На улицы выходят люди, не согласные с итогами выборов: по официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей. Демонстранты требуют отставки Лукашенко, прекращения насилия над мирными гражданами и освобождения политзаключенных. Сам президент называет выборы состоявшимися, а протесты — организованными
12 октября в МВД Белоруссии заявили, что протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие. По словам Лукашенко, протестующие по многим направлениям «перешли красную черту».