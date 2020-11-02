Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
15Названы победители Aerial Photography Awards
02:46 (мск), источник: РБК

Правозащитники сообщили о более 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Большинство протестующих были задержаны в Минске. В их числе оказались журналисты и член координационного совета оппозиции Денис Готто.

Источник: AFP 2020

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 220 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

По его данным, большая часть протестуюих задержаны в Минске, еще несколько демонстрантов — в Гродно, Могилеве, Пинске, Осиповичах и агрогородке Жодишки.

Tut.by сообщает, что среди задержанных в Минске оказался член основного состава координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто. По данным Белорусский ассоциации журналистов (БАЖ), были задержаны сотрудники СМИ, в том числе корреспонденты газеты «Новы Час».

Фоторепортаж
Месяц протестов в Белоруссии

1 ноября в столице прошел марш под названием «Дзяды» («Предки»), приуроченный ко дню поминовения. Оппозиция проводит его уже много лет, но в этот раз акция была не согласована с властями. Шествие состоялось в рамках акций протеста, которые начались в стране после выборов президента 9 августа.

На воскресной акции, когда демонстранты приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости, те несколько раз выстрелили в воздух. Прямых столкновений с митингующими не было, те обошли омоновцев и продолжила шествие. В милиции заявили, что силовики совершили предупредительные выстрелы в воздух «для пресечения нарушения закона».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили в разных районах города спецсредства. По данным СМИ, светошумовые гранаты были использованы в районе пересечения улицы Мирошниченко и МКАД, на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника и в районе торгового центра «Экспобел» под Минском. Перед началом акции в городе заметили бронетехнику с пулеметами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Протесты в белорусских городах проходят почти три месяца. На улицы выходят люди, не согласные с итогами выборов: по официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей. Демонстранты требуют отставки Лукашенко, прекращения насилия над мирными гражданами и освобождения политзаключенных. Сам президент называет выборы состоявшимися, а протесты — организованными из-за рубежа. Страны Запада не считают Лукашенко легитимным президентом, Россия признала итоги выборов, Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой.

12 октября в МВД Белоруссии заявили, что протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие. По словам Лукашенко, протестующие по многим направлениям «перешли красную черту».

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Нурмагомедов ответил Макрону
Новый симптом COVID-19 на коже
В Молдавии объявят второй тур президентских выборов
В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер
Как новый карантин стал причиной паники в Англии
Не менее 11 граждан России умерли от коронавируса в Турции
Советник Трампа извинился за свое интервью телеканалу RT
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний
Пашинян заявил, что ему понятен нейтралитет России по Карабаху
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как сейчас живет Седрик из Айвенго. 40 лет спустя
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Авто
Тест-драйв «Киа Рио» или «Фольксваген Поло»: что лучше купить Две самых популярных иномарки в этом сегменте мы взяли с атмосферными двигателями 1.6
Кино
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери Ушел из жизни легендарный шотландский актер, первый (и неоднократно признанный лучшим) исполнитель роли агента 007. Вспоминаем лучшие кинообразы неповторимого джентльмена с фирменной улыбкой
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1602
Муж предлагает брачный договор 672
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 570
Хочу денег (( 553
Леди
Ким Чен Ына заметили с бывшей возлюбленной В 2013 году сообщали о ее казни
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь