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03:06 (мск), источник: Известия

Советник Трампа извинился за свое интервью телеканалу RT

Советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с COVID-19, извинился за свое интервью российскому телеканалу RT.

Источник: Reuters

В воскресенье, 1 ноября, он опубликовал в Twitter пост, в котором признался, что не знал о регистрации телеканала на территории США как иностранного агента.

Я сожалею о том, что дал это интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой. Я в особенности приношу свои извинения сообществу, которое обеспечивает национальную безопасность и усердно работает над тем, чтобы защитить нас.
Скотт Атлас
советник президента США
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В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США, в связи с тем что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой на свободу слова.

Зеркальной реакцией на требование минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США стало принятие в РФ закона о СМИ-иноагентах.

Москва не раз обвиняла США в создании трудностей для работы российских журналистов на территории Штатов. Сотрудникам СМИ, прибывающим в США, рекомендовали учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американского правительства.

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