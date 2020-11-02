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03:01 (мск), источник: РБК

В Молдавии объявят второй тур президентских выборов

Во втором туре соперниками станут нынешний президент страны Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. По итогам обработки 94% бюллетеней оба кандидата набрали более 30% голосов.

Источник: Reuters

Никто из кандидатов на президентских выборах в Молдавии не набрал большинства голосов, следует из данных ЦИК страны по итогам обработки 94% протоколов с избирательных участков.

Лидерами на выборах стал действующий президент страны Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду, которые набрали 35,72% и 32,41% голосов соответственно.

Додон сообщил, что для избрания главы государства потребуется второй тур. «Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Согласно молдавскому законодательству, второй тур должен быть назначен на 15 ноября.
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На третьем месте, согласно предварительным подсчетам, находится кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, который получил 16,92% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова, которая заручилась поддержкой 7,13% избирателей.

По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33,33%. «Сегодняшние президентские выборы можно считать действительными», — сообщили в комиссии. Выборы прошли «без серьезных инцидентов и в условиях полной прозрачности», заключили в ЦИК. Додон после закрытия избирательных участков заявил, что президентские выборы в стране прошли достойно.

Игорь Додон занимает пост президента с 2016 года. Тогда в предвыборной гонке он построил свою кампанию на необходимости сближения с Россией. Сейчас политик также поддерживает развитие отношений с Евразийским экономическим союзом и Москвой и выступает за нейтральную внешнюю политику. Его главная соперница Майя Санду — лидер проевропейской Партии действия и солидарности. Во внешней политике она предлагает восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом. На прошлых выборах в 2016 году Санду проиграла Додону во втором туре.

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