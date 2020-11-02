03:01 (мск), источник: РБК
В Молдавии объявят второй тур президентских выборов
Во втором туре соперниками станут нынешний президент страны Игорь Додон и
Никто из кандидатов на президентских выборах в Молдавии не набрал большинства голосов, следует из данных ЦИК страны по итогам обработки 94% протоколов с избирательных участков.
Лидерами на выборах стал действующий президент страны Игорь Додон и
Додон сообщил, что для избрания главы государства потребуется второй тур. «Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», — сказал президент (цитата по ТАСС).
На третьем месте, согласно предварительным подсчетам, находится кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, который получил 16,92% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова, которая заручилась поддержкой 7,13% избирателей.
По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33,33%. «Сегодняшние президентские выборы можно считать действительными», — сообщили в комиссии. Выборы прошли «без серьезных инцидентов и в условиях полной прозрачности», заключили в ЦИК. Додон после закрытия избирательных участков заявил, что президентские выборы в стране прошли достойно.
Игорь Додон занимает пост президента с 2016 года. Тогда в предвыборной гонке он построил свою кампанию на необходимости сближения с Россией. Сейчас политик также поддерживает развитие отношений с Евразийским экономическим союзом и Москвой и выступает за нейтральную внешнюю политику. Его главная соперница Майя Санду — лидер проевропейской Партии действия и солидарности. Во внешней политике она предлагает восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом. На прошлых выборах в 2016 году Санду проиграла Додону во втором туре.