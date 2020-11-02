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05:35 (мск), источник: Forbes

Санду обошла Додона в первом туре президентских выборов в Молдавии

Бывшая премьер-министр Молдавии Майя Санду вырвалась вперед в президентской гонке. Ее соперников во втором туре станет действующий глава государства Игорь Додон.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты от партии «Действие и солидарность» Майя Санду по итогам обработки более 99% протоколов набирает 35,61% голосов. У действующего главы государства, по данным ЦИК на 5:00 мск, 33,01% голосов.

Третий результат на выборах у мэра второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатого из «Нашей партии» — 16,98% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова набрала 6,57%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Центризбирком обработал протоколы со всех участков в стране, ожидаются итоги голосования в США и Канаде.

На зарубежных участках также лидирует Санду, а Додон занял лишь третье место.

Ранее Додон заявил ТАСС о проведении второго тура выборов, поскольку для победы кандидату необходимо получить 50% плюс один голос. По избирательному законодательству Молдавии, второй тур должен пройти 15 ноября.

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