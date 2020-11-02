05:35 (мск), источник: Forbes
Санду обошла Додона в первом туре президентских выборов в Молдавии
Бывшая
Бывшая
Третий результат на выборах у мэра второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатого из «Нашей партии» — 16,98% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова набрала 6,57%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
На зарубежных участках также лидирует Санду, а Додон занял лишь третье место.
Ранее Додон заявил ТАСС о проведении второго тура выборов, поскольку для победы кандидату необходимо получить 50% плюс один голос. По избирательному законодательству Молдавии, второй тур должен пройти 15 ноября.