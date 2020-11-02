Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
18:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фанерные выборы. Крупнейшие города США готовятся к голосованию и беспорядкам

Перед выборами президента США крупнейшие города готовятся к массовым беспорядкам. В Вашингтоне защитными деревянными панелями уже обшиты фасады гостиниц, банков, магазинов и ресторанов.

Источник: Reuters
Новость
Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Последние перед президентскими выборами выходные Вашингтон отметил громким стуком молотков и визгом «болгарок». Перед офисными зданиями, у дверей гостиниц и ресторанов в центре города выросли настоящие пирамиды свежих фанерных листов. Почти у каждого строения копошились группки рабочих, намертво заколачивая деревянными панелями окна и витрины.

— Мы уже делали это в июне, после первых протестов из-за гибели Джорджа Флойда, — охотно рассказал Русской службе Би-би-си бригадир строителей Диего Диас, только закончивший возведение фортификационных сооружений у магазина одежды Jos A Bank на 19-й улице.

Витрины находящейся напротив аптеки сети CVS были наглухо забиты фанерными панелями еще в середине прошлой недели. Еще один деревянный лист с криво приколоченным бруском, который должен был изображать ручку, закрывал входные двери.

— Нашу аптеку разгромили прошлым летом во время массовых демонстраций, — объяснил менеджер Фрэнк. — Сейчас мы надеемся, что все пройдет мирно, но лучше все же перестраховаться.

Источник: Reuters

Плохой сценарий

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия.

К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.

Как заявил на прошлой неделе изданию Politico губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, власти штата ожидают, что подсчет голосов будет сопровождаться протестными акциями, а объявление результатов голосования может привести к реальным столкновениям сторонников Трампа и Байдена.

«Мы всегда просчитываем разные сценарии и готовимся к ним», — уточнил губернатор.

Мэрия Чикаго, готовясь к дню голосования, провела специальные общегородские учения всех оперативных служб.

«Учитывая то, что происходило весной и летом, мы не ожидаем, что события будут мирными, и готовимся к худшему», — откровенно заявила во время пресс-конференции на прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Видео
Меньшее из двух зол: сутки до выборов президента США
Министерство внутренней безопасности США уже отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий.

«Наши подразделения готовы действовать в случае необходимости, хотя пока у нас нет никакой информации о возможных беспорядках», — сообщил телекомпании CNN высокопоставленный сотрудник министерства Кен Куччинелли.

Источники той же телекомпании в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США только если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.

При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Источник: Reuters

Ставка Трампа?

Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников «прийти на избирательные участки» в день выборов для того, чтобы помешать демократам «отобрать у него победу».

Президент США неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах, а в минувшую пятницу в своем «Твиттере» и вовсе заявил о том, что считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд.

На это заявление избирательный штаб Байдена ответил предельно лаконично.

«Правительство Соединенных Штатов прекрасно подготовлено к тому, чтобы вывести из Белого дома того, кто проник туда незаконно», — сообщил представитель штаба бывшего вице-президента.

Источник: Reuters

Предвыборные убытки

Возможные потери от предстоящих после выборов массовых акций предприниматели в Вашингтоне начали подсчитывать еще за несколько недель до дня голосования.

Новость
Трамп обвинил Байдена в желании ввести в США режим самоизоляции на несколько лет

«Прошлым летом погромщики разбили стекла и повредили мебель в трех моих ресторанах. Страховые компании до сих пор не возместили нанесенный ущерб, и сейчас я могу только надеяться, что беспорядки не повторятся, а демонстрации будут мирными», — заметил владелец Knightsbridge Restaurant Group в американской столице Ашок Баджадж.

Хотя в целом протесты против полицейского насилия, прошедшие минувшим летом во всех крупнейших городах США, были мирными, в первые дни они нередко сопровождались грабежами. Организованные группы погромщиков поджигали машины, разбивали витрины магазинов и ресторанов и выносили все, что возможно.

Точные цифры убытков не подсчитаны до сих пор. По оценке сотрудницы вашингтонского Института страховой информации (Insurance Information Institute) Лоретты Вортерс, ущерб от прошедших летом погромов может составить от 500 млн до 900 млн долларов.

«Я не исключаю, что страховые компании еще не оформили все необходимые документы для выплаты компенсаций за поврежденное или похищенное имущество, и что в итоге общий ущерб может быть оценен в 2 млрд долларов», — предполагает она.

По данным вашингтонской фирмы Service Channel, предоставляющей в том числе услуги строителей для различных бизнесов в американской столице, только в последние две недели октября 310 компаний обратились с заявками на возведение защитных деревянных конструкций. Более 30 фирм попросили в день выборов, 3 ноября, предоставить им вооруженных охранников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые бизнесмены, впрочем, уверены, что все эти опасения напрасны. Владелец ресторана Grilled Cheese Bar Брюс Клорес, расположенного всего в двух кварталах от Белого дома, так же как и его соседи предпочел накануне выборов заколотить витрины листами фанеры.

— Это было требование владельца здания, а не моя инициатива, — пояснил он Русской службе Би-би-си. — Протесты в Вашингтоне проходят постоянно, и обычно демонстранты потом заходят к нам выпить кофе и съесть сэндвич. Я надеюсь, что 3 ноября не станет исключением, и в этот день у нас просто будет много клиентов.

Кирилл Белянинов

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Чего ждать в ночь после выборов в США? И когда мы узнаем победителя?
Обвал накануне выборов в США. Как долго будет дешеветь рубль?
Путин: Роскосмос не справился с программой сверхтяжелой ракеты
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Песков прокомментировал падение курса рубля
Меркель предупредила о грядущих тяжелых месяцах из-за COVID
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
В Таиланде пропавший кот вернулся домой с долгами за скумбрию
Что делать домочадцам пациентов с COVID-19
Hi-Tech
Нью-Йоркское метро 1905 года показали в цвете (видео) Ролик улучшили с помощью нейросетей
Горячие темы на Авто
Мир застыл в ожидании чего-то-- 830
Евро по 100 рублей к новому году?! 319
А вы ждёте снег?))) 172
Крыша над головой. 146
Кино
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix На антирейтинг проектов платформы журналистов вдохновили «Ребекка» и «Эмили в Париже»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1608
Муж хочет, чтобы я заработала на его лечение 583
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 572
Хочу денег (( 556
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь