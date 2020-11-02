14:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль заявил о недопустимости угроз иностранцам в России
Действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, недопустимы, заявил
Ранее Муфтий Чечни
«Что касается безопасности дипломатических представительств стран, в том числе Франции, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности, считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона РФ, и таким образом избегать
Ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что разжигание розни
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