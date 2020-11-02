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14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль заявил о недопустимости угроз иностранцам в России

Действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, недопустимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, стоит ли французам опасаться преследований в России. Песков заявил, что для России важной задачей является обеспечение безопасности иностранных граждан на ее территории.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что французам, которые поддерживают своего президента Эмманюэля Макрона, придется отвечать за его слова. «Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!», — сказал муфтий.

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Песков подчеркнул значимость обеспечения безопасности иностранцев в РФ

«Что касается безопасности дипломатических представительств стран, в том числе Франции, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности, считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона РФ, и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране. Считаем это недопустимым, равно как и (угрозы в отношении.— “Ъ”) наших граждан», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM».

Ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что разжигание розни из-за публикации карикатур противоестественно и не соответствует религиозным принципам. Он назвал бессмысленными митинги у представительств Франции в связи с заявлениями президента страны Эмманюэля Макрона и публикацией религиозных карикатур Charlie Hebdo.

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