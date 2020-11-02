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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: ситуация с COVID-19 в регионах остается сложной

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в российских регионах остается сложной. Он отметил, что в некоторых из них система здравоохранения загружена максимально. Ранее сегодня господин Мишустин сообщил о введении нового механизма регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

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Источник: http://government.ru/

«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, уровень заболеваемости все еще высокий, система здравоохранения в некоторых регионах загружена максимально, а врачи работают в «чрезвычайно напряженном графике».

Премьер-министр поручил:

  • организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с COVID-19;
  • мониторить работу по борьбе с коронавирусом в регионах и при необходимости корректировать ее;
  • губернаторам максимально быстро провести закупки на выделенные на борьбу с коронавирусом средства.

Господин Мишустин сообщил, что правительство продлит процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом на год. Также он подписал распоряжение о выделении ещё 5,5 млрд руб. на погашение ипотеки для многодетных семей.

Число новых зараженных в России четвертый день подряд превышает 18 тыс., общее число достигло 1 655 038. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, тенденция роста заболеваемости наблюдается в 38 регионах, а в 16 регионах занято более 90% коек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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