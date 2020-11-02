Мишустин: ситуация с COVID-19 в регионах остается сложной

15:14 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, уровень заболеваемости все еще высокий, система здравоохранения в некоторых регионах загружена максимально, а врачи работают в «чрезвычайно напряженном графике».
Господин Мишустин сообщил, что правительство продлит процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом на год. Также он подписал распоряжение о выделении ещё 5,5 млрд руб. на погашение ипотеки для многодетных семей.
Число новых зараженных в России четвертый день подряд превышает 18 тыс., общее число достигло 1 655 038. По словам