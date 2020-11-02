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14:55 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции

Подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в страну из Турции. Об этом заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала Попова (трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24»).

Накануне, 1 ноября, посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что с момента открытия авиасообщения с этой страной заражение там COVID-19 было выявлено у 326 российских туристов. Притом 11 человек умерли.

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По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения с Турцией в России вернулись почти 1,5 млн побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 тыс. человек.

Авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное из-за пандемии, возобновилось с 1 августа. В октябре в республике фиксировался роста числа выявляемых каждый день случаев заражения COVID-19 — с 1407 на 1-е до 2213 на 31-е число. По данным на 1 ноября, в Турции COVID-19 заболели около 377,5 тыс. человек, из которых 10 326 умерли.

По возвращении в Россию в соответствии с правилами Роспотребнадзора туристы должны заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги», а также сдать ПЦР-тест. С 24 сентября все прибывшие из-за границы должны обязательно отбыть две недели на самоизоляции.

В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев заражения COVID-19, 238 человек умерли.

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