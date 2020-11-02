14:55 (мск), источник: РБК
Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции
Подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения
«Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных
Накануне, 1 ноября, посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что с момента открытия авиасообщения с этой страной заражение там COVID-19 было выявлено у 326 российских туристов. Притом 11 человек умерли.
По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения с Турцией в России вернулись почти 1,5 млн побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 тыс. человек.
Авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное
По возвращении в Россию в соответствии с правилами Роспотребнадзора туристы должны заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги», а также сдать
В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев заражения COVID-19, 238 человек умерли.