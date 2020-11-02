Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты

Как сказал глава государства, госкорпорации было поручено подготовить ряд новых программ: разработка сверхтяжелой ракеты, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС.
«Однако, как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что сделать эту работу нужно в самое ближайшее время. По словам президента, в условиях больших бюджетных трат на борьбу с эпидемией COVID-19, важно грамотно расставить приоритеты, объективно оценить имеющийся научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли.
«Чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в областях навигации, связи, телевещания в ближайшей и среднесрочной перспективе», — резюмировал Путин.
Нынешняя ракетная программа «Роскосмоса» состоит из шести ракет-носителей. Самой тяжелой из них является «Ангара-А5В», находящаяся в стадии проектной разработки.
Летом 2020 года госкорпорация включила в этот проект разработку ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями. Цена одной ракеты серии «Ангара-А5», по предварительным данным, составит 5 млрд руб.
«Роскосмос» планирует к 2028 году создать сверхтяжелую ракету «Енисей». Стартовый комплекс для них должен разместиться на космодроме «Восточный». В ноябре 2019 года проект ракеты был отправлен на доработку.
В октябре 2020 года Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разработал концепцию ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер». Они могут использоваться для полетов к Марсу и Луне.