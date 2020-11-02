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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Меркель предупредила о грядущих тяжелых месяцах из-за COVID и холодов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Ситуация с коронавирусом зимой будет серьезнее, чем весной, на холоде коронавирус будет вести себя более агрессивно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее», — сказала канцлер журналистам в Берлине.

При этом она ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли жесткие ограничения общественной жизни для подавления пандемии в декабре, или же они ограничатся ноябрем.

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«Мы должны политически сделать все, чтобы это ограничилось ноябрем… Мы делаем все возможное, делаем очень многое. О дальнейшем не хочу спекулировать», — отметила канцлер.

В понедельник, 2 ноября, в Германии вступили в силу новые ограничения, и Меркель решила дать дополнительную пресс-конференцию, из-за чего отменили регулярный правительственный брифинг. Она указала, что рост числа заражений в настоящее время увеличился многократно, и необходимо сокращать контакты до минимума.

С вступлением в силу в ФРГ новых ограничений теперь находиться в общественном месте можно группой максимум в 10 человек, это могут быть члены только двух семей (жители двух домохозяйств). Граждан призывают отказаться от частных поездок и путешествий как внутри страны, так и за границу. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует с деловыми целями.

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Закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ярмарки, парки развлечений, казино, спортивные клубы, публичные дома, бассейны, сауны и аквапарки. Все развлекательные общественные мероприятия будут отменены, спортивные соревнования — проводиться без зрителей. Рестораны, бары, клубы, пивные, дискотеки тоже закрыты, еду можно будет купить только «на вынос» или заказать доставку домой.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 12 097 человек.

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