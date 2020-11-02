У россиян в следующем году могут появиться цифровые дубликаты документов

По словам Шадаева, согласовано и близко к принятию решение, что цифровые двойники документов будут храниться в мобильном приложении, и их можно будет использовать наравне с бумажными оригиналами. Такой подход опробовали во время пандемии, когда власти вводили цифровые пропуска для выхода из дома, отметил министр.
«Мы поняли, что эта штука работает, ее можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», — заявил Шадаев. Он считает, что в схожем виде можно представить водительские удостоверения, свидетельства о страховании транспортного средства и «все другие документы».
Есть также планы централизованно раздать россиянам электронную подпись, добавляет со слов Шадаева «РИА Новости». Сейчас она стоит от 1000 рублей, и у людей нет стимула ее получать. Но если обеспечить россиян устройствами, они смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций и взаимодействовать с бизнесом и друг с другом, подписывая любой документ электронно, пояснил глава Минцифры.
Министерство предлагало запустить в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта еще в мае. Шадаев говорил тогда, что приложение не сможет полностью заменить бумажный паспорт, но в «девяти из десяти случаях» можно будет воспользоваться им. Министр пояснял, что приложение сможет лишь открыть доступ к публичной части учетной записи человека на портале «Госуслуги».