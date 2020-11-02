Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»

«Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки “Сфера” были внесены в правительство в установленные сроки — в августе сего года», — написал Рогозин.
Он выразил надежду, что после сегодняшнего совещания у президента правительство согласует объемы финансирования программ.
Сегодня на совещании, посвященном развитию космической отрасли, Путин потребовал от главы «Роскосмоса» объяснений из-за задержки подготовки программ развития системы ГЛОНАСС, создания сверхтяжелой ракеты и проекта «Сфера», посвященного развитию космических информационных технологий. По словам президента, госкорпорации было поручено их утвердить, но это не было сделано.
Президент также отметил, что в условиях пандемии следует взвешенно подходить к вопросам финансирования космических проектов, «чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в ближайшей и среднесрочной перспективе».
К 2028 году «Роскосмос» планирует создать ракетный комплекс сверхтяжелого класса «Енисей». Его разрабатывают РКК «Энергия» имени С. П. Королева, РКЦ «Прогресс», а также Центр имени М. В. Хруничева.
Стартовать новая ракета должна с космодрома «Восточный». «Енисей» планируют использовать в том числе для лунной программы страны.
В ноябре 2019 года госкорпорация отправила проект ракеты на доработку, чтобы найти ей дополнительное применение.
Сначала «Енисей» предназначается только для полетов на Луну, но в «Роскосмосе» захотели применять ракету и для вывода на орбиту тяжелых обсерваторий, а также запуска аппаратов в дальний космос.