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20:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг хочет ограничить госзакупки иностранных средств защиты

На российском рынке медицинских масок, который кратно вырос на фоне пандемии COVID-19, сложилась критическая ситуация. По данным Минпромторга, из-за снижения спроса на складах у производителей скопилось более 140 млн единиц продукции, а некоторым компаниям пришлось остановить производство.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Для поддержки предприятий министерство предлагает ввести запрет на госзакупки иностранных масок. Но эксперты предупреждают, что мера грозит ростом цен и увеличением доли контрафакта.

Минпромторг опубликовал проект постановления, которое включает медицинские маски в перечень иностранной продукции, запрещенной к допуску на закупки для государственных и муниципальных нужд. Как сказано в пояснительной записке к документу, вступление в силу ограничений необходимо в возможно короткие сроки, так как некоторые производители масок вынуждены останавливать выпуск в связи с падением спроса.

До середины марта в РФ серийно выпускалось около 600 тыс. штук масок в сутки, сказано в пояснительной записке.

С вводом дополнительных мощностей на фоне пандемии COVID-19 суточное производство выросло до примерно 21 млн масок. Максимальный среднесуточный спрос при этом находится на уровне 10,8 млн масок, а треть рынка формируют государственные заказчики.

Так, по итогам первого полугодия для государственных и муниципальных нужд было закуплено 370 млн масок, но более 80% поставок в канале пришлось на изделия из стран Юго-Восточной Азии.

Между тем, отмечает Минпромторг, у российских производителей на складах скопилось 141 млн медицинских масок. Там считают, что ограничение доступа иностранных масок на рынок госзакупок приведет к изменению номенклатуры поставляемых товаров и увеличению доли продукции российского происхождения.

Без господдержки предприятия не смогут возобновить производство, и на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене, предупреждают в Минпромторге.

В числе остановивших производство масок там назвали ООО «Фабрика», ФГУП «КОЭСП-2 МВД», ООО «Гермес Технология», ООО «ПирроГрупп», ООО «Аскона-Век» и ООО «Сфера». «Ъ» направил вопросы в компании. В Минпромторге дополнительные комментарии не предоставили.

Любые ограничения — плохо для рынка, подчеркивает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, Минпромторг, видимо, решил, что возможностей российских производителей масок хватит для обеспечения внутреннего рынка исходя из мощностей заводов. Но присутствие зарубежных производителей обеспечивает конкуренцию, а ограничение импорта приведет к росту цен, указывает эксперт.

Представитель поставщика защитных костюмов Dupont Tyvek Кирилл Пензов не исключает и роста доли контрафакта, когда иностранные средства защиты подделывают под российские аналоги. По данным, которые приводит Миннпромторг, в этом году оборот российского рынка медицинских масок увеличится до 30 млрд руб. против 350 млн руб. годом ранее.

Анатолий Костырев, Александр Осипов

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