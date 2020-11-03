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03:43 (мск), источник: Газета.Ру

Премьер Армении раскритиковал Израиль за поставку вооружения Азербайджану

Премьер Армении Никол Пашинян призвал Израиль задуматься о том, правильную ли он занял позицию в конфликте вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Источник: РИА "Новости"

«Израиль должен подумать о том, что, по сути, на одной стороне оказались наемники, исламистские террористы и Израиль», — заявил Пашинян.

Он призвал израильскую сторону подумать, устраивает ли ее такая ситуация, а также хочет ли она оказаться в одном лагере с такой страной как Турция. По мнению армянского премьера, Израиль рано или поздно сам столкнется с «имперскими амбициями» Анкары.

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Израиль поставляет вооружение Азербайджану, стремящемуся «устроить геноцид армян в Нагорном Карабахе», считает Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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