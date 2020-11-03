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07:43 (мск), источник: РИА Новости

США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки фиксирует факты того, как власти США, в том числе госдепартамент, пытаются с помощью провокаций расколоть сотрудничество России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Источник: РИА Новости
Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество.
Сергей Нарышкин
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Глава СВР добавил, что на Западе обострился социально-политический кризис, на его фоне западные страны пытаются внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность», — сказал он, напомнил о социально-политическом кризисе в США.

По словам директора СВР, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС. «Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира», — отметил Нарышкин.

Запад, по словам директора СВР, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии.
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В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более, позитивно развивающихся интеграционных организаций", — подчеркнул Нарышкин, уточнив, что речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры.

«И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал», — заключил глава СВР.

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